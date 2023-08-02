Как сообщили в прокуратуре, ОАО «Завод Автосвет» использовал городской участок земли под полигон промышленных гальванических отходов. При расторжении договора аренды было поставлено одно

Как сообщили в прокуратуре, ОАО «Завод Автосвет» использовал городской участок земли под полигон промышленных гальванических отходов. При расторжении договора аренды было поставлено одно условие, которое и лишило казну 128 миллионов рублей. Установлено, что завод использовал землю под полигон с 2012 по 2016 год. По закону предприятие должно было провести рекультивацию земельного участка. Стоит это мероприятие