Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой Гусь - Хрустальный район. От строительства...

Губернатор Александр Авдеев посетил с рабочей поездкой Гусь - Хрустальный район.От строительства новых социальных объектов до создания химико-технологического кластера. Об итогах визита- Александр Сыпченко.Футбол, баскетбол, волейбол и даже хоккей. Теперь все жители поселка Красный Октябрь могут заниматься самыми популярными видами спорта в любое время года.- Поселок спортивный, спортивные команды есть которые даже участвуют в чемпионате района, просятся все.На новой площадке - её стоимость 15 миллионов рублей- есть практически всё: современное долговечное покрытие, щиты, ворота, а также барьерная сетка и искусственное освещение. Все преимущества современного многофункционального корта оценил глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Каждый год открывается по одной, а может по несколько площадок. Это говорит о том, что спортивная инфраструктура улучшается и приближается к нашим школам, спортивным школам во всех муниципалитетах области.Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом в районе будет продолжено, в самое ближайшее время в Гусь-Хрустальном появится очередная "умная" спортплощадка. На ней будут как обычные тренажеры так и высокотехнологичный мультимедийный комплекс. С его помощью можно будет выстроить индивидуальную программу тренировок. Такие объекты появляются в районе не только благодаря государственным программам, но и крупным социально-ориентированным предприятиям.- Производительность растет за счет того, что прайс снижаете? Да с каждым годом все лучше и лучше.Одно из них- стекольный завод в поселке Красный Октябрь. В его цехах производят ёмкости всех видов и назначений.Наталья Зубанова, оператор паллетайзера: В одном паллете бывает и по 3 тысячи бутылок, бывает и по 1700, по 1600. Смотря какие паллеты идут у нас.Каждый год предприятие выпускает 120 миллионов бутылок. Объемы продукции- колоссальные. Но каждое изделие проходит строгий контроль качества.Альберт Соколов, генеральный директор предприятия:- На линии автоматического контроля стоят специальные камеры, которые с помощью инструментальной лазерной техники отслеживают геометрические параметры стеклотары. Это диаметр, толщина стенки, толщина горлышка.Завод - первый в очереди за профессиональными кадрами. На базе Гусевского стекольного колледжа готовят уникальных специалистов среднего звена для отечественной химической и стекольной промышленности.Николай Балахин, председатель Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустальный:- Создается стекольный кластер. Вот сейчас губернатор Авдеев Александр Александрович знакомился с новым руководителем завода Соколовым и предлагал вступить в добровольную ассоциацию стекольных предприятий для того чтобы развить.Алексей Кабенкин, глава администрации Гусь-Хрустального района:- Благодаря тому что предприятие социально ориентировано, а я могу сказать, что все предприятия у нас социально-ориентированы, они принимают активное участие в социально-экономической развитии не только в поселении, но и в целом Гусь-Хрустального района и Владимирской области.В рамках проекта по созданию химико-технологического кластера в учебном заведении уже появились новые лаборатории и мастерские. Студенты работают и обучаются только на современном оборудовании. Правительство области будет и дальше поддерживать развитие местной промышленности, говорит губернатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Будет поддержка со стороны федерального правительства. 100 миллионов здесь, для Гусь-Хрустального, что позволит еще больше нарастить компетенции в этой сфере и еще больше помочь нашим предприятиям развивать, модернизировать свои предприятия, выходить на новые рынки, готовить кадры.Благодаря региональной и федеральной поддержке, развитию химической науки и практическому опыту местных мастеров, Гусь-Хрустальный район сможет стать настоящей "Стекольной долиной" страны.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир