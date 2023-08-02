В Правительстве области сообщили, что к началу прошлого месяца средний региональный уровень подготовки к отопительному сезону составил 44 процента, в прошлом году было на 1 процент меньше.

В Правительстве области сообщили, что к началу прошлого месяца средний региональный уровень подготовки к отопительному сезону составил 44 процента, в прошлом году было на 1 процент меньше. Наилучшие показатели по готовности объектов жизнеобеспечения отмечены в Камешковском районе (72%), в Коврове и Судогодском районе (по 54%), в Радужном (50%). В этом году на подготовку к осенне-зимнему