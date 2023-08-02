Наташа Королева ответила на слухи о ссоре Людмилы Порывай и Сергея Глушко.

Наташа Королева ответила на слухи о ссоре Людмилы Порывай и Сергея Глушко.Совсем недавно заслуженная артистка России Наташа Королева отметила золотой юбилей. Певица уже добилась больших успехов в творческой карьере, выстроила какие-никакие семейные отношения и собрала многомиллионную армию фанатов, однако активный образ жизни то и дело доводит ее до скандалов.Вообще Наташа Королева с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких историй. Это может произойти из-за самой артистки, к примеру, выставившей нелепые или чрезмерно вульгарные снимки в социальных сетях, из-за выходок ее звездного мужа Тарзана, из-за избалованной невестки или даже мамы.Людмила Порывай, как писали СМИ, сильно разошлась в политических взглядах с Сергеем Глушко. Злые языки утверждали, мол в семье исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" назрел конфликт. Слухи прокомментировала сама Наташа Королева.Она подчеркнула в интервью, что ничего серьезного между ее мамой и Тарзаном не произошло. "Бывают шероховатости", – уточнила звезда. При этом она отметила, что разные взгляды на вещи возникают во многих семьях.По словам Наташи Королевой, в ее семье царит дружелюбная атмосфера. Певица добавила, что на данный момент Людмила Порывай находится в России и гостит на даче вместе с другими членами семьи.