Массово гибнут пчелы во Владимирской области. В Юрьев-Польском районе - массовый падеж пчел....

Массово гибнут пчелы во Владимирской области.В Юрьев-Польском районе - массовый падеж пчел. Убытки подсчитывают владельцы, как минимум, полутора десятков пасек. Кто виновен в гибели насекомых, выясняла Мария Городская.- Обычно при входе на пасеку слышен шум как на взлётной полосе, гул стоит и запах мёда.Гробовая тишина вот уже неделю царит на пасеке Анны Сальковой. Девушка с горечью вспоминает: в тот день пчелиные семьи как обычно вернулись домой под вечер, а к утру сад был усеян полуживыми насекомыми.- На эту пасеку не опасно заходить без обмундирования пчеловода, просто потому, что пчёлы, которые летают вокруг, уже не опасны. На пасеке - запах гнили из-за того, что пчёлы отравлены пестицидами и доживают свои последние дни.Валерий Макеев, пасечник с. Невежино:- У меня 32 пчёлосемьи. Что касается гибели - погибло сто процентов. То есть пасека на данный мёртвая.Валерий Мокеев в свою пасеку вложил всю душу и сбережения. Александр Лобанов вообще взял кредит. Это - его единственный заработок.Александр Лобанов, пасечник с. Андреевское:- Получается, что я деньги впустую потратил. Я кредит брал. Я начинающий пчеловод, 5 лет.По подсчетам пчеловодов, в Юрьев-Польском районе вымерли 14 пасек. В каждой - как минимум по тридцать семей. Но дело не только в материальном ущербе.Любовь Засыпкина, пасечница с. Небылое:- Я помню, я ещё ребёнком здесь была, такого никогда не было. Я выросла на них, понимаете? Вот этот гул пчелиный. Это родное, своё. У меня даже слёзы текут, понимаете? Мне жалко пчёл! Бог там с ним, с мёдом!Виктор Бутаков, пасечник с. Небылое:- В СВО отправили шесть или семь контейнеров. И я отправил, у меня поменьше пчёл, но тоже туда отправили - мы помогаем людям.Пасечники утверждают: яд пчелы принесли с рапсового поля СПК Шихобалово. Людей никто не предупреждал о грядущей обработке угодий пестицидами. А сейчас как раз идёт активное цветение. Поле у пчеловодов прямо под боком, до него пара километров. Пчёлы летают на семь.- Это всё сжигать.- Мёд этот есть нельзя. Он отравлен, мы его есть не будем. Нужно утилизировать его.- Ни одна государственная организация не сказала нам, что нам делать с этим мёдом, пчелой, с этими рамками. Ничего нам неизвестно.Как нам объяснили в самом СПК, инсектицидами поле обработали до цветения. Откуда столько жертв среди насекомых, здесь не знают.Дмитрий Курочкин, исполняющий обязанности главного агронома СПК "Шихобалово":- Как вы считаете, справедливо будет выплатить им компенсацию?- Ну если действительно выявится, что это наша вина, то вполне возможно.Именно это теперь предстоит доказать пасечникам. Россельхознадзор взял пробы растений с поля для исследования.Андрей Забелин, начальник отдела Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Вопрос скорее не нормы, а именно отсутствия оповещения именно пчеловодов, поскольку основная масса пестицидов всех практически, в том числе инсектицидов что и гербицидов как правило, имеют высокий класс опасности для пчёл именно. Помимо этого, решается вопрос по направлению материалов сводных в структуры следственные по вопросу возбуждения уголовного дела.Пчеловодам выдали направления на анализы помора, грунта, мёда и перги. Экспертиза им дорого обойдется, но владельцы пасек намерены привлечь виновных к ответу. И уже осторожно строят планы на будущее. Опасаясь, что трагедия может повториться.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".