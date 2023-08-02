Муромская прокуратура добивается ликвидации несанкционированных свалок
На территории округа Муром...
Муромская прокуратура добивается ликвидации несанкционированных свалок
На территории округа Муром проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
В ходе надзорных мероприятий выявлены места несанкционированного складирования сухих веток деревьев, бытового мусора, изделий из полипропилена. Соответственно, всё это влечет неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
А также было установлено, что обслуживающей организацией меры, направленные на своевременную очистку территории приняты не были.
Прокурор города обратился с исковыми заявлениями в Муромский городской суд с требованиями обязать обслуживающую организацию ликвидировать несанкционированные места складирования отходов.
Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время осуществляются работы по ликвидации свалок.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.
Фото pxfuel.com