Муромская прокуратура добивается ликвидации несанкционированных свалок На территории округа Муром...

Муромская прокуратура добивается ликвидации несанкционированных свалокНа территории округа Муром проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе надзорных мероприятий выявлены места несанкционированного складирования сухих веток деревьев, бытового мусора, изделий из полипропилена. Соответственно, всё это влечет неблагоприятное воздействие на окружающую среду.А также было установлено, что обслуживающей организацией меры, направленные на своевременную очистку территории приняты не были.Прокурор города обратился с исковыми заявлениями в Муромский городской суд с требованиями обязать обслуживающую организацию ликвидировать несанкционированные места складирования отходов.Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время осуществляются работы по ликвидации свалок.Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото pxfuel.com