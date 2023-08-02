Депутат Госдумы от КПРФ с рабочим визитом посетил Петушинский район. Первой точкой посещения Романа Лябихова стала районная столица. Ужасные дороги и не лучшего качества освещение улиц –

Депутат Госдумы от КПРФ с рабочим визитом посетил Петушинский район. Первой точкой посещения Романа Лябихова стала районная столица. Ужасные дороги и не лучшего качества освещение улиц – жители улицы Московской не могут добиться от местных властей решения своих проблем. Поэтому и обратились к приехавшему депутату. Вера Федорова, жительница дома № 32 на ул. Московской в