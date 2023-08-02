На Владимир идут гроза и ливень с сильными порывами ветра. В ближайшие 2-4 часа во Владимире и по...

На Владимир идут гроза и ливень с сильными порывами ветра.В ближайшие 2-4 часа во Владимире и по области с сохранением в вечерние часы ожидается гроза с дождём, местами сильным. Усиление южного ветра порывы до 15-17 м/с, предупреждают синоптики.Повышается риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. А также нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП, напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Отразить напор стихии готовятся владимирские энергетики."Владимирэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей Владимирской области в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 3,78 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона, сообщил отдела по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".Фото: https://www.pxfuel.com