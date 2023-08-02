Народные приметы на 3 августа. Для чего в день Онуфрия набирали молчаливую воду
3 августа 2023...
Народные приметы на 3 августа. Для чего в день Онуфрия набирали "молчаливую воду"
3 августа 2023 года проходит народный праздник Онуфрий Молчаливый. Православная церковь чтит память древнерусского святого, преподобного Онуфрия Молчаливого или Печерского. Молчаливым его назвали не по тому, что он был неразговорчивым, а потому, что соблюдал молчаливый затвор.
В этот день набирали «молчаливую воду», которая обладает целительными силами. Простыми словами, это вода из родников, которые находятся вдалеке от человеческих поселений, в чаще леса.
Что можно делать в день Онуфрия Молчаливого?
В этот день выполнение всех работ нужно проводить молча. Без крайней необходимости на Онуфрия Молчаливого старались не произносить ни одного слова.
В день Онуфрия во всех шкафах надо провести генеральную уборку. Перестирать, высушить и подшить, если в этом есть необходимость, это касается и зимней одежды.
Хороший день для борьбы с насекомыми и грызунами в доме.
Что нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого?
Нельзя спорить, выяснять отношения, устраивать сцены ревности, скандалить, вступать в конфликт.
Нельзя отказывать в помощи. Если человек просит о чём-то, нужно постараться ему помочь.
Нельзя лгать, клеветать и что-либо скрывать. Тот, кто нарушит запрет, столкнется с весьма печальными обстоятельствами – ссорами и скандалами с близкими людьми.
Народные приметы на 3 августа 2023 года
Много росы — урожай льна будет плохим.
Дождь с грозой — к граду, сырой осени.
Пауки разрывают собственную паутину — к сильному ветру и ненастной погоде.
По низинам туман стелется — к тёплой погоде.
Мелкие рыбки на поверхности воды плещутся — к теплу.
Дождливый и тёплый день — будет много грибов.
Ночь холодная — зима окажется морозной.
Фото pxfuel.com