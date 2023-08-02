Народные приметы на 3 августа. Для чего в день Онуфрия набирали молчаливую воду 3 августа 2023...

Народные приметы на 3 августа. Для чего в день Онуфрия набирали "молчаливую воду"3 августа 2023 года проходит народный праздник Онуфрий Молчаливый. Православная церковь чтит память древнерусского святого, преподобного Онуфрия Молчаливого или Печерского. Молчаливым его назвали не по тому, что он был неразговорчивым, а потому, что соблюдал молчаливый затвор.В этот день набирали «молчаливую воду», которая обладает целительными силами. Простыми словами, это вода из родников, которые находятся вдалеке от человеческих поселений, в чаще леса.Что можно делать в день Онуфрия Молчаливого?В этот день выполнение всех работ нужно проводить молча. Без крайней необходимости на Онуфрия Молчаливого старались не произносить ни одного слова.В день Онуфрия во всех шкафах надо провести генеральную уборку. Перестирать, высушить и подшить, если в этом есть необходимость, это касается и зимней одежды.Хороший день для борьбы с насекомыми и грызунами в доме.Что нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого?Нельзя спорить, выяснять отношения, устраивать сцены ревности, скандалить, вступать в конфликт.Нельзя отказывать в помощи. Если человек просит о чём-то, нужно постараться ему помочь.Нельзя лгать, клеветать и что-либо скрывать. Тот, кто нарушит запрет, столкнется с весьма печальными обстоятельствами – ссорами и скандалами с близкими людьми.Народные приметы на 3 августа 2023 годаМного росы — урожай льна будет плохим.Дождь с грозой — к граду, сырой осени.Пауки разрывают собственную паутину — к сильному ветру и ненастной погоде.По низинам туман стелется — к тёплой погоде.Мелкие рыбки на поверхности воды плещутся — к теплу.Дождливый и тёплый день — будет много грибов.Ночь холодная — зима окажется морозной.Фото pxfuel.com