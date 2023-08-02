Жена Евгения Плющенко всегда ставила семью выше, чем просто ячейку общества. Поэтому теперь Яна Рудковская просто не может молчать.

Жена Евгения Плющенко всегда ставила семью выше, чем просто ячейку общества. Поэтому теперь Яна Рудковская просто не может молчать.В личной жизни светской львицы все прекрасно: любимый муж, чудесные наследники. Но пытливый ум так и норовит переключить внимание на скандал в чужой семье. На этот раз продюсер сосредоточилась на Бритни Спирс. 48-летняя Яна Рудковская решила поделиться мнением с подписчиками.В телеграм-канале звезда проинформировала, что голливудская дива не смогла поладить со своими сыновьями. Те якобы "не особо церемонятся с чувствами матери", готовы переехать на Гавайи не попрощавшись. Яна Рудковская обвинила мальчиков в жестокости и проанализировала проблемы певицы.Таким образом, будучи человеком публичным, продюсер раздула конфликт с детьми, который возник у Бритни Спирс. Ведь чем активнее болезненные слухи обсуждают в общественном пространстве, тем острее встает проблема нахождения компромисса. Более того, Яна Рудковская подстегивает фанатов поп-исполнительницы: они переживают кумиру, не имея возможности помочь.По словам российской знаменитости, со временем в этой семье ситуация только усугубляется, восстановить отношения с детьми становится все сложнее. Бритни Спирс не видела отпрысков уже больше года, и Яна Рудковская считает, что это ее недоработка."Не знаю, чем вызвана такая жестокость, но сомневаюсь, что это действительно как-то связано с ее откровенными фото, не так уж много обнаженки Бритни постит. Возможно, про то неадекватное поведение. Зато она несколько раз поделилась архивными фотографиями сыновей в своем аккаунте, отчего наблюдать всю ситуацию становится только тоскливее", — написала Яна Рудковская.