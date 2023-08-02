В Гороховецком районе на федеральной трассе М-7 загорелся автомобиль.

В Гороховецком районе на федеральной трассе М-7 загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл вечером 1 августа недалеко от посёлка Крутово. В ликвидации возгорания участвовали 10 спасателей и 2 единицы спецтехники. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило транспортное средство.Сведений о пострадавших не поступало. Сегодня специалисты устанавливают точную причину пожара.