Ледовый комплекс «Полярис» планируют открыть в конце сентября 2023 года.

Ледовый комплекс «Полярис» планируют открыть в конце сентября 2023 года. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своём Telegram-канале.Ранее предполагалось, что находящийся на ремонте спортивный объект уже 1 сентября вновь будет готов принять посетителей. Перенос сроков произошёл из-за задержки поставки необходимого для реконструкции оборудования.Открытие «Поляриса» имеет для областного спорта важное значение. В последние годы владимирским хоккеистам и фигуристам не хватало тренировочных площадок. Обновлённый ледовый дворец поможет решить эту проблему.