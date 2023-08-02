В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос на них превышает все рекордные показатели.

«В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос на них превышает все рекордные показатели. Большую поддержку этому оказывают автодилеры, которые взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю. Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов – по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили. Кроме того, свою роль играют и ограничения регулятора в области необеспеченного кредитования: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит. Это формирует дополнительный поток клиентов, новый стимул рынку придаст и возобновление программы господдержки на приобретение автомобилей», – рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.По итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов в России уже превысил 750 млрд рублей.По словам топ-менеджера, в ближайшее время банк не рассматривает повышение ставок в сегменте автокредитования. «Большинство жителей страны используют транспортные средства для работы, ведения бизнеса, решения бытовых задач и семейных путешествий. Мы следим за ситуацией в банковском секторе и предлагаем клиентам поддержку для решения финансовых вопросов на прежних условиях», – подчеркнул Анатолий Печатников.