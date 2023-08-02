Меган Маркл и Виктория Бекхэм уже давно не общаются.

Меган Маркл и Виктория Бекхэм уже давно не общаются.Супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркал до замужества успела засветиться в эпизодах нескольких сериалов. Крупными ролями в кино она небогата и мировую популярность обрела отнюдь не из-за творческих способностей. Чего, конечно, не скажешь о ее бывшей подруге Виктории Бекхэм.Супруга легенды мирового футбола Дэвида Бекхэма совмещает в себе несколько направлений деятельности – она и певица, и актриса, и дизайнер, и модель. В свое время заездная чета была вхожа в дом герцога и герцогини Сассекских, но громкий скандал испортил их отношения.Теперь уже ни для кого не секрет, что Меган Маркл выставляла на всеобщее обозрение грязное белье королевской семьи Британии, в том числе, подробности своих отношений с принцем Гарри. Со временем сын монарха присоединился к жене и пошел против своей родни.Пока королева Елизавета II была жива, ее младший внук вел себя сдержанно. После того, как глава государства покинула сей бренный мир и на престол взошел Карл III, принц Гарри максимально отдалился от отца, выпустив разоблачающие Букингемский дворец мемуары.Меган Маркл даже на похоронах Елизаветы II умудрилась вляпаться в шпионский скандал. Однако годами ранее, когда новоиспеченная невестка короля не действовала так открыто, она умудрилась обвинить в сливе информации Викторию Бекхэм.Об этом британскому таблоиду The Mirror подруга жены принца Гарри. По словам Лиззи Канди, Меган Маркл смогла убедить своего мужа, что пресса получает информацию о них, например, о местах их появления, от Виктории Бекхэм. После громкого скандала звездная и королевская семьи перестали общаться.