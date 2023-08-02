Во Владимире правоохранители оперативно вышли на след и задержали 43-летнего подозреваемого в убийстве в городском кафе.

Во Владимире правоохранители оперативно вышли на след и задержали 43-летнего подозреваемого в убийстве в городском кафе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.Ранее «АиФ» сообщал, как 31 июля . Следствие полагает, что между двумя посетителями вспыхнул конфликт. Во время ссоры подозреваемый подошёл к оппоненту и ударил его ножом. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.