27-летний продавец-кассир владимирского магазина на улице Московское шоссе предложил полицейскому взятку в 100 тысяч, попросив взамен прекратить проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД

27-летний продавец-кассир владимирского магазина на улице Московское шоссе предложил полицейскому взятку в 100 тысяч, попросив взамен прекратить проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Неподкупный полицейский предупредил молодого человека, что за взятку предусмотрена уголовная ответственность. Но продавец не испугался и выложил перед оперуполномоченным пачку пятитысячных купюр. Тот тоже не растерялся и доложил