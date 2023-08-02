В год 95-летия со дня рождения классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева издательский дом «Аргументы и факты» организовал культурно-просветительский проект «Всё начинается с любви».

В год 95-летия со дня рождения классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева издательский дом «Аргументы и факты» организовал культурно-просветительский проект «Всё начинается с любви».«Новый Пушкин» для молодыхАндрея Дементьева нередко называли последним романтиком ушедшего века, а порой и «новым Пушкиным» — на его тонкие лирические, а порой и остро пронзительные стихи отзывалась всякая душа. Поэту удавалось затронуть струнки человеческого сердца даже в эпоху жёсткого прагматизма.Новый проект «АиФ», рассчитанный в основном для молодых — это рассказ о любви к своей стране, малой родине через стихи и мысли всеми любимого стихотворца. Для нашей страны Дементьев больше чем поэт, он — поэт-гражданин, человек-легенда. На его счету 50 изданных книг, некоторые из которых переиздавались по 15-17 раз и переведены на ряд иностранных языков. Диапазон его творчества огромен — от новелл до текстов широко известных песен, которые пела и поёт вся страна: «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Яблоки на снегу».Дементьев говорил, что «технический прогресс не должен мешать духовному развитию, образованию человека». А мы хотим представить его творчество именно через возможности технического прогресса — в приобщении к наследию известного поэта он станет нашим надёжным помощником.Онлайн-марафон стихов и виртуальный музейМультимедийная часть проекта — это и виртуальный музей поэта, и виртуальная 3D-экскурсия по Дому поэзии Дементьева в Твери, это онлайн-марафон стихов «нового Пушкина» в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Культурно-просветительский проект также включает конкурс стихов о любви среди молодых поэтов, а завершится он концертом к 95-летию поэта в Государственном Кремлёвском дворце с участием известных артистов и поэтов.Популяризация творчества Дементьева среди подрастающего поколения, мы надеемся, сможет обратить взор молодых к правильным, традиционным для нашей страны духовно-нравственным ориентирам и ценностям.«АиФ» не случайно обращается к творчеству знаменитого поэта, ведь поэт долгие годы был другом и колумнистом нашей газеты, участвовал в наших юбилейных концертах в Кремле. И сейчас, в год его 95-летия, мы хотим в память о выдающемся поэте и патриоте рассказать о его творчестве. В работу над проектом активно включилась вдова поэта Анна Пугач, которая бережно хранит поэтическое наследие своего мужа и память о нём для потомков и последователей.Ссылка на проект .