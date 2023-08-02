Несмотря на то, что Свидетели Иеговы признаны экстремисткой организацией, 68-летний мужчина продолжал возглавлять религиозную общину и развивать ее, сообщили в ФСБ. Руководителя ковровской

Несмотря на то, что Свидетели Иеговы признаны экстремисткой организацией, 68-летний мужчина продолжал возглавлять религиозную общину и развивать ее, сообщили в ФСБ. Руководителя ковровской общины секты Свидетелей Иеговы задержали в феврале 2021 года. На тот момент экстремистская организация насчитывала 60 участников. Несмотря на то, что сектанты знали о незаконности своих действий, члены общины продолжали вербовать адептов