Синоптики предупредили горожан о сильной жаре в Москве и Центральной России. По оценкам экспертов, это продлится с 3 по 7 августа. Уточняется, что температура поднимается выше 30 градусов. ..

Синоптики предупредили горожан о сильной жаре в Москве и Центральной России. По оценкам экспертов, это продлится с 3 по 7 августа.Уточняется, что температура поднимается выше 30 градусов. Сотрудники МЧС России попросили жителей и гостей столицы быть осторожными. В пресс-службе столичного МЧС добавили, что такая жаркая погода может быть опасна для здоровья. Рекомендуется пить больше воды, носить головные уборы, избегать перегрева на солнце.