Синоптики рассказали, какую погоду принесет во Владимирскую область атлантический циклон. Как...

Синоптики рассказали, какую погоду принесет во Владимирскую область атлантический циклон.Как сообщает в своём официальном телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сейчас погоду формирует тёплый сектор атлантического циклона.При переменной облачности пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Но, в целом, если у наших соседей — москвичей и рязанцев ожидает «грозовое тепло», усиление ветра до 20-25 м/с и даже град, то во Владимирскую область «прилетят» лишь «отголоски» стихии. А по прогнозам специалистов Гидрометцентра России, и вовсе могут обойти стороной.Завтра (3 августа 2023 года) во Владимире (и в регионе) ожидается до 28°C тепла. Будет наблюдаться облачность.К вечеру температура опустится до 25°C, а ночью прогнозируется — 20°C. Осадков не предвидится.Влажность воздуха - 74%, давление — 748 мм. рт. ст., ветер — южный (и юго-западный), до 2 метров в секунду. Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды:«Грозовые ливни – к долгой и дождливой осени»; «Туман по низинам "слетается" – к теплой погоде», «Паук паутину не плетёт – к дождю», «Мелкие рыбки на поверхности воды показались – к теплым и солнечным денькам», «Светлячков хорошо видно – к ранней осени».Фото: pxfuel.com