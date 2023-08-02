Скончался советский и российский композитор Александр Колкер. Заслуженный деятель искусств РСФСР ушел из жизни 1 августа. Уточняется, что трагедия произошла через несколько дней после ..

Скончался советский и российский композитор Александр Колкер. Заслуженный деятель искусств РСФСР ушел из жизни 1 августа.Уточняется, что трагедия произошла через несколько дней после своего 90-летия. Причина смерти Колкера на данный момент не называется. Музыку Колкера можно услышать в фильмах "Хроника пикирующего бомбардировщика" "Труффальдино из Бергамо", "Уходя — уходи", а также "Трое в лодке, не считая собаки".