Следком раскрыл подробности падения ребенка из окна во Владимирской области. Момент падения...

Следком раскрыл подробности падения ребенка из окна во Владимирской области.Момент падения зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей- маленький ребёнок камнем падает вниз.Как сообщили "Вестям" в региональном управлении Следственного Комитета, на место незамедлительно прибыли правоохранители и медики. Ведомство проводит доследственную проверку. Ребёнок в тяжёлом состоянии- в Центральной городской больнице города Коврова.В Следкоме уточняют, мама девочки во время инцидента находилась дома. Малышка на какое-то время осталась без присмотра, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала.Следователи продолжают изучать обстоятельства трагедии.Правоохранители призывают всех родителей к предельной бдительности. Именно москитные сетки- никак не закреплённые- провоцируют трагедии. В квартирах, где живут дети, на окнах должны быть так называемые "детские замки".Напомним, что о ЧП сообщили в соцсетях очевидцы.