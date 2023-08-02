Следствие считает, что резонансное убийство во владимирском баре произошло на почве внезапно...

Следствие считает, что резонансное убийство во владимирском баре произошло "на почве внезапно возникшей неприязни".Накануне мы сообщали об этой кровавой трагедии.Сегодня Октябрьским районным судом г.Владимира рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Владимирской области о заключения под стражу по 30 сентября жителя г.Владимира.43-летний мужчина обвиняется в том, что 31 июля 2023 года, находясь в помещении кафе, на почве внезапно возникшей неприязни, клинком ножа нанес потерпевшему удар в область шеи.А затем не менее одного удара в область правого плеча. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.Сторона защиты полагала возможным избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.Обвиняемый заключен под стражу на срок 2 месяца, то есть по 30 сентября 2023 года включительно.