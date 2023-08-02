Смотрите Вести в 14.30: Гусь-Хрустальный становится Гусь-комфортным. Отрава для пчёл. -...

Смотрите "Вести в 14.30: Гусь-Хрустальный становится Гусь-комфортным.Отрава для пчёл.- Массовая гибель пчёл на пасеках Юрьев-Польского района.В чем причина? И какие убытки понесли аграрии?- Новые векторы.-От развития стекольной промышленности до строительства умных спортплощадок. Губернатор Александр Авдеев - с визитом в Гусь-Хрустальном районе.Крылатой пехоте- 93.--Владимир вместе со всей страной отмечает День воздушно- десантных войск.