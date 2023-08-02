Смотрите Вести в 14.30: Гусь-Хрустальный становится Гусь-комфортным.
Отрава для пчёл.
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Смотрите "Вести в 14.30: Гусь-Хрустальный становится Гусь-комфортным.
Отрава для пчёл.
- Массовая гибель пчёл на пасеках Юрьев-Польского района.
В чем причина? И какие убытки понесли аграрии?
- Новые векторы.
-От развития стекольной промышленности до строительства умных спортплощадок. Губернатор Александр Авдеев - с визитом в Гусь-Хрустальном районе.
Крылатой пехоте- 93.
--Владимир вместе со всей страной отмечает День воздушно- десантных войск.