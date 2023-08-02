В 11 больницах реконструируют приемные отделения.

В 11 больницах реконструируют приемные отделения.Повышение эффективности системы экстренной помощи стало одной из основных программ модернизации столичного здравоохранения. Об этом в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник напомнил, что на первом этапе построено шесть флагманских центров крупнейших столичных стационаров. Пациенты проходят обследования и оперативно получают необходимую медпомощь.Флагманские центры работают в НИИ им. Склифосовского и ГКБ им. Вересаева. В ближайшее время введут еще четыре центра."Но уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы, мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц", – написал Собянин.В 11 больницах полностью реконструируют приемные отделения. Там создадут единое многофункциональное пространство, комфортные зоны ожидания, места для общения с медиками.Врачи скорой помощи смогут в дороге направлять данные о пациенте в стационар. К моменту поступления будет сформирована бригада медиков.В модернизированных приемных отделениях будет работать цифровая система "Триаж", которая обеспечит быструю маршрутизацию по "красному", "желтому" и "зеленому" потокам с учетом состояния пациента. Диагностика пройдет по принципу "врач к пациенту" непосредственно у кровати.Немедицинские вопросы будут решать социальные координаторы. В трудных ситуациях пациентам помогут психологи."В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей", – резюмировал Собянин.Мэр Москвы ранее о завершении капитального ремонта еще двух детских поликлиник. Они расположены в районах Ивановское и Западное Дегунино.