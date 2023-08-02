Рейтинг городов составил сайт бронирования отелей. В среднем одна ночь в Суздале обойдется туристу в 7250 рублей. Расчет идет по ценам августа, стоит не забывать, что этот месяц считается самым

Рейтинг городов составил сайт бронирования отелей. В среднем одна ночь в Суздале обойдется туристу в 7250 рублей. Расчет идет по ценам августа, стоит не забывать, что этот месяц считается самым дорогим для отдыха. На первом месте рейтинга город Байкальск Иркутской области. Там одна ночь в отеле стоит в среднем 8214 рублей. Десять самых дорогостоящих направлений