В общественных местах можно встретить жестокого безумца, который одержим жаждой крови. Вовремя дистанцироваться от него – шанс сохранить свою жизнь.

В общественных местах можно встретить жестокого безумца, который одержим жаждой крови. Вовремя дистанцироваться от него – шанс сохранить свою жизнь.С точки зрения физиогномики, внешность маньяков-убийц примерно одинакова, за исключением некоторых красавцев-преступников вроде Теда Банди. Нужно обращать внимание на людей с резко ассиметричными лицами и пугающим поведением. Об этом рассказала эксперт в области распознавания людей по облику Елена Мифф.опубликовал подробный разговор со специалистом, а "Дни.ру" решили сделать памятку о типичных признаках маньяка-убийцы.1. У них застывший взгляд глаза в глаза, который подпитывается страхом жертвы.2. Ярко выражена лобная зона — сигнализирует о садистских наклонностях.3. Маньяки встречаются с объемными скулами.4. У них часто квадратные челюсти.5. Подбородок угловатый и выдается вперед.6. Маньяки-убийцы нередко обладают длинным носом с загнутым вниз кончиком.7. Нехороший сигнал — большие глазницы.8. Отличительный признак маньяка — тонкие губы.9. Также у неадекватных безумцев бывают хорошо развитые клыки.10. Явный повод побеспокоиться — колкие волчьи глаза"Когда в транспорте подходят вплотную "потереться", это тоже нехороший звоночек. Но таких, правда, за версту видишь без знания физиогномики", — отметила Елена. По ее словам,наличие у человека черт маньяка не всегда указывает на то, что он стопроцентно будет проявлять свои наклонности. Однако рядом с ним все же стоит оставаться бдительными.