После употребления холодного арбуза люди со сниженным иммунитетом могут заболеть ангиной. Об этом заявила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила ..

После употребления холодного арбуза люди со сниженным иммунитетом могут заболеть ангиной. Об этом заявила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.Эксперт подчеркнула, что это больше касается людей, чья иммунная система скомпрометирована, и которым надо заниматься своим здоровьем. При этом здоровым людям бояться есть холодный арбуз не нужно.