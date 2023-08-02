Эксперты считают, что в том случае, если экс-президента признают виновным, он будет отбывать все сроки одновременно.

Бывший президент США Дональд Трамп в случае признания его виновным по делу о попытках препятствовать утверждению итогов выборов и штурме Капитолия может быть приговорен к длительному лишению свободы. Это следует из опубликованного во вторник обвинительного заключения.В документе уточняется, что Трампу предъявлены обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов в стране. В случае признания его виновным максимальное наказание может составить 20 лет тюрьмы. Такое же наказание может грозить ему и за попытку препятствовать действиям Конгресса, направленным на утверждение итогов голосования. По остальным двум пунктам обвинения максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.В США при вынесении приговора судья с учетом многих факторов может решать, как должен заключенный отбывать тюремные сроки - последовательно или одновременно. По словам экспертов, опрошенных журналистами газеты The Washington Times, в случае признания Трампа виновным по этому делу он отбывал бы тюремные сроки, вероятнее всего, одновременно, а не один за другим, учитывая, в частности, схожесть различных пунктов обвинения. Кроме того, наказания, скорее всего, не были бы максимально строгими.В отношении экс-президента ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами.Трамп и другие республиканцы после прошлых выборов президента, на которых одержал победу демократ Джо Байден, заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.6 января 2021 года сторонники Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.