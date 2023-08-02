Уголовное дело о мусорных злоупотреблениях: одному из райцентров Владимирской области нанесен ущерб...

Уголовное дело о мусорных злоупотреблениях: одному из райцентров Владимирской области нанесен ущерб в 128 миллионов рублей.В Киржаче по результатам прокурорской проверки установлено, что ОАО «Завод Автосвет» в период с 2012 по 2016 год использовал земельный участок в черте города под полигон промышленных гальванических отходов.В 2016 году договор был расторгнут, но при этом должностное лицо органа местного самоуправления, с целью погашения имевшейся у подведомственного муниципального предприятия задолженности перед АО «Завод Автосвет» в размере почти 24 млн рублей, включило в соглашение о расторжении договора обязательство по рекультивации этих земель за счет администрации Киржача. Ей же и переходил долг МУПа перед АО «Завод Автосвет»Итоговая стоимость выполнения работ по рекультивации превышает 152 млн рублей, а бюджету муниципального образования город Киржач причинен ущерб на сумму, свыше 128 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по сатье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".Фото: https://www.pxfuel.com