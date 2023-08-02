Сегодня в региональном центре случилось ДТП, в котором пострадала женщина 1967 года рождения.

Сегодня в региональном центре случилось ДТП, в котором пострадала женщина 1967 года рождения. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Владимирской области.Инцидент произошёл в 7.10 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Каманина. «Волга» под управлением мужчины 1947 года рождения сбила пересекавшую проезжую часть жительницу. Потерпевшая получила травмы и была доставлена в больницу.Водитель попытался скрыться с места аварии, но вскоре его задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.