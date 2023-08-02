Мужчину из Александрова, заставившего сына избить битой сверстника, осудили. Приговором горе-отцу назначили 2 года 8 месяцев тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской

Мужчину из Александрова, заставившего сына избить битой сверстника, осудили. Приговором горе-отцу назначили 2 года 8 месяцев тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Напомним, что инцидент произошел в поселке Балакирево 22 апреля. Отец узнал, что его 10-летнего сына задирает 15-летний подросток. Мужчина отправился на разборки на стадион «Рубин» и, дав сыну биту, заставил его несколько