В Александровской слободе пройдет событийный праздник День Ивана Грозного. 510 лет царскому...

В Александровской слободе пройдет событийный праздник "День Ивана Грозного".510 лет царскому кремлю и городу Александрову. Иванов день - единственный в России событийный праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного. Ежегодно он проходит в «Александровской слободе»! В программе — экскурсия по царскому двору и царская трапеза, выбор невест, сказы-шутки скоморохов, ярмарка и мастер-классы средневековых ремесел. Проведите последний выходной лета – 26-е августа – в гостях у царя.Владимирская область, г. АлександровМузей-заповедник «Александровская слобода»26 августа 2023 г., начало в 12.00 0+