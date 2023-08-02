Подрядчику, который возьмется за установку плавающих фонтанов в городском озере Гусь-Хрустального, предлагают 12,7 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте госзакупок. Будущие

Подрядчику, который возьмется за установку плавающих фонтанов в городском озере Гусь-Хрустального, предлагают 12,7 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте госзакупок. Будущие фонтаны относятся к светомузыкальному типу, это подразумевает «изменение световых и водных картин под музыкальную композицию». Планируют выбрать 10 треков. Сам фонтан будет представлять собой пять понтонов в виде плавающих кувшинок с желтыми лепестками. Срок