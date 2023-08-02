Подлинное произведение декоративно-прикладного искусства пополнило коллекцию раритетов музея-заповедника «Александровская слобода».

Подлинное произведение декоративно-прикладного искусства пополнило коллекцию раритетов музея-заповедника «Александровская слобода». Его сотрудники несколько месяцев прорабатывали вопрос приобретения редкой вещи и, чтобы удостовериться в ее подлинности и ценности, привлекли нескольких авторитетных экспертов.«Заключение специалистов таково: это стеклянный бокал, изготовленный в XVI-XVII веке в Испании, а именно в Каталонии. Представляет собой круглую чашу из прозрачного стекла с серым оттенком. На гладкой поверхности 8 узких и широких витков рельефных «молочных нитей». Основание и стойка в виде цельной балясины - из зеленого прозрачного стекла. Выполнен в технике стеклянной филиграни. Очень дорогая вещь для того времени», - говорит Е.В.Жилкина, главный хранитель музея.В ходе атрибуции большой трудностью стал поиск аналогов, поскольку стекло – хрупкий материал, и средневековых образцов сохранилось немного. И музейный раритет тоже особенный.В отличие от других мест в Каталонии не вплавляли нити в толщу стекла, а наносили с помощью специального инструмента на уже готовый сосуд. Явным признаком старого стекла является и так называемый «pontil mark» на донышке – круглое углубление в центре. Это след понтии – длинной трубки, с помощью которой выдувают стекло ручной работы. На музейном бокале имеется след от понтии - неровное шероховатое пятно, а в стекле есть характерные воздушные пузырьки и нерастворимые остатки песка. Все вышеозначенное в сочетании с рельефными «молочными нитями» и дает основание утверждать место «рождения» бокала. Кстати, форма сосуда тоже очень редкая: прямых аналогов нет даже в Эрмитаже.В Россию такое стекло привозилось иностранными посольствами в качестве дорогих подарков или прибывало с купцами. «О наличии стеклянной посуды в «царском граде Слободе» свидетельствуют находки на территории музея-заповедника. Так, в результате археологических раскопок в 2005-2011 гг. были обнаружены фрагменты стеклянных изделий: бутылок, штофов, чаш, кубков и др. Среди них: изделия венецианских стеклодувов XVI в., фрагменты стеклянной посуды богемских или голландских мастеров XVI-XVII вв.», - говорит М.К. Рыбакова, зам. директора музея-заповедника «Александровская слобода».Кстати, такие кубки или чаши могли быть использованы в ритуальных целях, к примеру, в погребениях Рюриковичей стеклянные сосуды были обнаружены у Ивана Грозного, царевича Ивана, царицы Анастасии Романовны, царицы Марфы Васильевны Собакиной и др. Добавим, что чрезвычайно дорогой на рынке антиквариата бокал обошелся музею-заповеднику в разы дешевле по причине высокого имиджа «Слободы... », в течение десятилетий «достойно представляющей одну из самых сложных эпох в истории России».