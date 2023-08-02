О том, что ледовая арена в Центральном парке Владимира готовится к открытию в своём телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Авдеев. В областном центре для юных хоккеистов и

О том, что ледовая арена в Центральном парке Владимира готовится к открытию в своём телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Авдеев. В областном центре для юных хоккеистов и фигуристов не хватает тренировочных площадок. Круглый год спортсмены и любители фигурного катания могут заниматься в одном на всех ледовом дворце «Владимир» на проспекте Ленина. Частный комплекс «Полярис» не