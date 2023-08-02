Маленький ребенок выпал из окна дома на проспекте Ленина. Судя по всему, он облокотился на сетку. Момент падения попал на видео с регистратора, которое опубликовали в телеграм-канале

Маленький ребенок выпал из окна дома на проспекте Ленина. Судя по всему, он облокотился на сетку. Момент падения попал на видео с регистратора, которое опубликовали в телеграм-канале «Подслушано Ковров». Следком подтвердил факт происшествия «Шестому каналу». Уже начала проверка. Местные жители рассказали, что видели на тротуаре сетку от комаров и кровь. По словам очевидцев, ребенка увезли