Днём 1 августа в Коврове с большой высоты упал малолетний ребёнок.

Днём 1 августа в Коврове с большой высоты упал малолетний ребёнок. О происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на очевидцев события.Инцидент произошёл на проспекте Ленина. Сообщается, что малыш упал с пятого этажа.Пресс-служба СУ СКР по Владимирской области подтвердила факт падения несовершеннолетнего. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии. Что стало с ребёнком, пока не сообщается.