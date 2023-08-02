В ковровском лагере Искатель стартовала очередная военно-патриотическая смена. Она называется...

В ковровском лагере "Искатель" стартовала очередная военно-патриотическая смена.Она называется "Юный спасатель", ее совместно проводят центр "Авангард" и МЧС России.В этом заезде - 89 ребят в возрасте от 14 до 17 лет, они - из разных районов области. Смена продлится до 5 августа. Подросткам предстоит пройти курс по истории профессий пожарного и спасателя, освоить технику спасения людей и оказания первой помощи. Ребят научат обращаться с первичными средствами пожаротушения и профессиональной техникой, в том числе - водолазной. В финале участников смены ждут "Квест безопасности" и пожарная эстафета. Ну, а тем, кто, возможно, решит посвятить свою жизнь делу спасения людей, обещают помочь с подготовкой к поступлению в вузы МЧС России.Александр Борисюк, замначальника управления ГО и ЗН Главного управления МЧС по Владимирской области:- Ребята познакомятся и получать практические и теоретические знания по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, первичным средствам пожаротушения, навыки использования порошковых огнетушителей, изучат знаки пожарной безопасности, пройдут квест "Путь спасения". Также практически усвоят основы безопасной эвакуации, навыки использования самоспасателя, расскажем про оружие массового поражения и средства индивидуальной защиты.