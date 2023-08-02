В региональных лесах установили свыше 150 ярких указателей-стрелок, которые призваны спасти заблудившихся граждан.

В региональных лесах разместили свыше 150 ярких указателей-стрелок, которые призваны спасти заблудившихся граждан. Об этом сообщил Центр поиска пропавших людей Владимирской области.Таблички установлены в рамках общественного проекта «Стрелка», который сегодня реализуется на территории 24 субъектов Российской Федерации. Ориентируясь по новым указателям, грибники и любители отдыха на природе могут самостоятельно выбраться из леса.Кроме того, на стрелках указана необходимая информация для вызова спасателей. Если у человека есть мобильный телефон, то он сможет позвонить в экстренную службу и точно назвать своё местоположение.