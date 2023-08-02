Гражданин Нигерии совершил преступление в российской столице. Уточняется, что мужчина снимал квартиру у женщины в районе Царицыно. По данным СМИ, первое время он исправно платил ей за ..

Гражданин Нигерии совершил преступление в российской столице. Уточняется, что мужчина снимал квартиру у женщины в районе Царицыно.По данным СМИ, первое время он исправно платил ей за аренду, но позже решил ограбить хозяйку и сбежать из страны. Сообщается, что иностранец вынес из квартиры все самое ценное. Общую сумму ущерба пострадавшая оценила в семь миллионов рублей. Сейчас женщина ищет мужчину и украденные вещи.