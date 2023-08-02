В Муроме местного жителя приговорили к 4 годам лишения свободы за нападение на приятеля. Муромский...

В Муроме местного жителя приговорили к 4 годам лишения свободы за нападение на приятеля.Муромский городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя.Следствием было установлено, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, что вечером 11 марта этого (2023) года мужчина вернулся с работы домой, где в это время находились его сожительница, а также двое их общих знакомых – потерпевший с приятельницей.Компания решила отдохнуть: они развлекались, слушали музыку и выпивали спиртные напитки.Осужденный (поскольку был после работы) пошёл отдыхать, но ему, как сообщается, помешала громкая музыка.Он попросил женщин уменьшить звук, но те отказались. На этой почве и возник конфликт.Пострадавший попытался вступиться за приятельниц, но злоумышленник (осуждённый) взял со стола нож, ударил им в живот жертвы и пошёл спать.К счастью, хозяйка квартиры оперативно вызвала полицию и скорую помощь.Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному наказание - лишение свободы на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима.Уточняется, что приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: pxfuel.com