Ветеран Илья Шибков из Владимира отмечает 100-летний юбилей сегодня, 2 августа. Именинник прошел всю Великую Отечественную войну, рассказали в пресс-службе мэрии. На мундире Ильи Шибкова

Ветеран Илья Шибков из Владимира отмечает 100-летний юбилей сегодня, 2 августа. Именинник прошел всю Великую Отечественную войну, рассказали в пресс-службе мэрии. На мундире Ильи Шибкова блестят многочисленные награды. Ветерана получал медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», а также ордена Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами