Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области, рассказал о будущем 100-летнего...

Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области, рассказал о будущем 100-летнего кинотеатра "Художественный".Новый сценарий после долгих лет забвения. "Художественный"- старейший кинотеатр Владимира - на пути возрождения.Напомним, памятник истории и культуры передан из муниципальной в областную собственность. Состояние объекта и планы по его восстановлению оценила специальная комиссия. Её возглавил Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области.Каким видят будущее "Художественного" в правительстве региона? О планах по возрождению Владимир Куимов рассказал в интервью "Вестям".