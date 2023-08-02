Более 350 несуществующих сортов семян овощных культур и саженцев плодово-ягодных деревьев предлагают купить жителям Владимирской области в интернете. Дело в том, что эти сорта не включены в

Более 350 несуществующих сортов семян овощных культур и саженцев плодово-ягодных деревьев предлагают купить жителям Владимирской области в интернете. Дело в том, что эти сорта не включены в госреестр, сообщил региональный Россельхознадзор. К таким лжесортам относятся: томат «Абрикосовый», «Анна-роза», перец сладкий «Арчи», яблоня «Антоновка десертная», «Медуница», абрикос «Триумф северный», вишня «Владимирская урожайная», голубика «Блюджей», «Дарроу», «Эрлиблю»,