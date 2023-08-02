Долговременное отключение электричества и грязная вода могут помочь владимирцам платить на коммунальные услуги меньше обычного. Как именно можно сэкономить на ЖКХ, рассказали в мэрии со

Долговременное отключение электричества и грязная вода могут помочь владимирцам платить на коммунальные услуги меньше обычного. Как именно можно сэкономить на ЖКХ, рассказали в мэрии со ссылкой на Роскачество. Горячую и холодную воду нельзя отключать дольше, чем на 4 часа за один раз или 8 часов за весь месяц. Если ремонтники это допустили, то оплата за