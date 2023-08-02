Выпускники Владимирской области стали гораздо реже выбирать физику в качестве предмета на ЕГЭ и ОГЭ. Она опустилась с четвертого на седьмое место. Об этом сообщили в пресс-службе

Выпускники Владимирской области стали гораздо реже выбирать физику в качестве предмета на ЕГЭ и ОГЭ. Она опустилась с четвертого на седьмое место. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. Глава Владимирской области считает это проблемой. Ведь региону нужны технические и инженерные кадры. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Надо заинтересовывать этим предметом наших школьников уже