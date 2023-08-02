Обвиняемый в жестоком убийстве мужчина проведет в СИЗО два месяца. Меру пресечения избрали в Октябрьском районном суде. Напомним, 43-летний мужчина обвиняется в убийстве жителя Владимира.

Обвиняемый в жестоком убийстве мужчина проведет в СИЗО два месяца. Меру пресечения избрали в Октябрьском районном суде. Напомним, 43-летний мужчина обвиняется в убийстве жителя Владимира. Трагедия случилась 31 июля рано утром в “наливайке” на улице Мира. Между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник схватил нож и перерезал противнику горло, а затем нанес еще один удар. 45-летний пострадавший