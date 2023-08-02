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<a href="https://33live.ru/novosti/02-08-2023-vo-vladimire-rasskazali-i-pokazali-kak-proxodit-nabor-na-voennuyu-sluzhbu-po-kontraktu.html" target="_blank">Во Владимире рассказали и показали, как проходит набор на военную службу по контракту</a> - Во Владимире рассказали и показали, как проходит набор на военную службу по контракту. Добрый...