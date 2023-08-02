Во Владимире рассказали и показали, как проходит набор на военную службу по контракту.
Добрый...
Во Владимире рассказали и показали, как проходит набор на военную службу по контракту.
Добрый день! Все получается? Оформляемся на контракт? Да, товарищ полковник, все получается... Молодцы.
Крепкое рукопожатие военкома области Юрия Гусарова. Сегодня он проверяет работу пункта отбора на военную службу по контракту. Кольчугинцу Артёму- 45. Профессиональный инженер, на передовой стал водителем-механиком самоходной артиллерийской установки. Рассказывает: после ранения восстановился, и готов во второй раз ехать на Донбасс. Дома будут ждать супруга Татьяна и дочка Саша. Контракт с Минобороны- взвешенный, ответственный, мужской выбор.
Артём, военнослужащий по контракту:
- Когда гибнут люди, тем более мирные люди. Это очень большой след оставляет в душе. Не могу, чтобы такое было и повторялось. Да, скажу всем, как говорится, ребятам, кто раздумывает, пора переходить от диванных войск в нормальные и гнать эту нечисть с территории.
В пункте отбора на 1-ой Пионерской, 92 - всё работает как часы. Чётко, по-армейски. Здесь кабинеты инструкторов, комфортная комната ожидания, здесь же- медицинские сотрудники. Сабина Багдасарян, медрегистратор больницы № 4 областного центра направляет контрактников на обследования. Флюоорография в двух проекциях, ЭКГ с нагрузкой, основные анализы крови. Все максимально быстро.
Сабина Багдасарян, медицинский регистратор больницы № 4 г. Владимира:
- "Зелёный коридор" для контрактников. Приходит в больницу: "Я контрактник". Его берут за ручку, провожают по всем кабинетам. Наш водитель также отвозит его к наркологу, психиатру, там также зелёный свет. Все без очереди, всё быстро. В этот же день все оформляется и делается в ускоренном виде.
Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:
- У нас два пункта же открывается ещё же. В Коврове и Александрове. По адресам: город Ковров, Фурманова, 33 и Александров, ДК "Юбилейный", Свердова, 37. Они к среде должны быть открыты. Необходимо личный состав туда направить.
Владимирская область эффективно выполняет государственную задачу по набору на военную службу по контракту. Единовременные выплаты- Президентская и губернаторская, денежное довольствие, в зоне СВО- "боевые", положенные законом отпуска. Всё под строгим контролем. В срок.
Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:
- Первый посыл- это, конечно идём к СВОим. Те, кто идут, в основном взрослые люди. 35-45 лет. Есть и более старших возрастов. Есть и те, кто отслужил недавно в Вооруженных силах, по призыву, вернулся домой и сейчас уже возвращается,оформляется на контракт.
За плечами Сергея Хорошева- Афганистан. Ветеран боевых действий- постоянный участник торжественных отправок наших земляков. Подчеркивает: в глазах защитников- уверенность и желание победить.
Сергей Хорошев, ветеран боевых действий в Афганистане, председатель исполкома регионального отделения "Боевого братства":
- В обществе есть такая стойкая традиция, что если стране тяжело, то надо идти помогать, воевать, защищать. Каждый месяц приближает нашу победу и желающих прибыть на контракт будет больше и больше.
8 месяцев на тяжелейшем- Сватовском направлении. И наконец, долгожданный- двухнедельный отпуск. Наш земляк - известный общественник Геннадий Прохорычев ( 10 лет он занимал пост уполномоченного по правам ребенка) - многодетный отец. Но для себя принял единственное верное решение. Ушел в зону СВО добровольцем- контрактником.
- Сейчас в зоне специальной военной операции большое количество ребят, прибывает и прибывает, которые только что подписали контракт с Министерством обороны. Они с нашими ребятами мобилизованными очень хорошо служат. Это настоящие мужики, которые приняли правильное, ответственное решение.
Геннадий Прохорычев награжден медалью "За спасение погибавших".
Полевой госпиталь, в котором служит Геннадий Леонардович, совсем рядом с линией фронта. В кругосуточном режиме здесь оказывают помощь нашим бойцам. Все вместе- чтобы победить!
Геннадий Прохорычев, доброволец-контрактник, участник специальной военной операции:
- Контрактникам сейчас не стоит бояться чего-то. Ребята будут обеспечены всем необходимым. Этот выбор должен быть не эмоциональным и непоспешным.Нужно продумать всё, потому за вами семья, друзья, но если уже приняли это решение- отступать некуда.Всё будет хорошо. Точно! И победа будет за нами. Я это точно знаю.
Две недели доброволец Геннадий Прохорычев проведет рядом с супругой и детьми. И вновь - в зону специальной военной операции. Защита Отчизны- долг.
Мария Платанюк, Александр Голубев, Андрей Беляков "Вести-Владимир".
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