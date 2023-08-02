Сегодня заканчивается разработка проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений и крыши школы №1 на улице Дворянской Владимира.

Сегодня заканчивается разработка проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений и крыши школы №1 на улице Дворянской Владимира. Такой информацией поделились региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.Общая сметная стоимость составляет 11,4 млн рублей. До конца лета в образовательном учреждении должны быть отремонтированы классы и коридоры. Кровлю предполагают восстановить к началу ноября 2023 года.Также сообщается, что ремонтные работы не помешают школьникам учиться.